Calcio, Ceriale. Biolzi esalta la società biancoblu: "Club meraviglioso. Ai miei colleghi dico di accettare la panchina in bianco"

Andrea Biolzi non perde il proprio sorriso e il proprio buonumore nemmeno nel momento dei saluti, quando un pizzico di risentimento potrebbe anche naturalmente riemergere al termine di una convivenza durata più di tre anni.

L'ex tecnico del Ceriale non è stato confermato per la prossima stagione alla giuda dei biancoblu, ma l'augurio di un cammino ricco di soddisfazioni per la società cerialese è autentico e sincero.

"Dopo un percorso comune così ricco di soddisfazione era giusto salutarci stringendoci la mano. Con la dirigenza ci siamo detti quello che ci dovevamo dire, ma ciò non offusca un percorso davvero ricco di soddisfazioni sportive e umane.

Posso dare un consiglio ai miei colleghi allenatori? Accettate in bianco la panchina del Ceriale, è una società meravigliosa, davvero ricca di persone perbene.

Da parte mia resta solo un po' di rammarico perchè abbiamo costruito tanto insieme, anche durante la sosta forzata dal Covid, con una struttura sempre più completa e che può rivelarsi determinante per ambire a risultati importanti.

Questo però è il calcio e non nutro risentimento. Anzi, il Ceriale mi ha permesso di iniziare anni fa ad allenare e sarò a loro sempre grato, sperando sia un arrivederci".

Il futuro? Per ora Andrea Biolzi non si vede subito seduto in panchina.

"Devo ricaricare un po' le pile. Mi sposterò di qualche metro: dal Merlo ai campi del Tennis Club di Ceriale della mia amica Veronique. La racchetta è stata uno dei miei primi amori, devo riprenderci un po' la mano..."