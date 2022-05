Calcio, Soccer Borghetto. Il ds Scorsone non proseguirà in biancorosso: "Fatto il massimo all'interno di una grande società"

Un piazzamento solido in campionato e una coppa da lucidare in bacheca. Il Soccer Borghetto archivia la prima stagione in Promozione nel migliore dei modi, seppur restino ancora da definire i contorni futuri.

Uno dei primi annunci è arrivato dal ds Emanuele Scorsone, pronto ad accomiatarsi dalla società borghettina:

"Lascio a malincuore il Soccer Borghetto, ma con la consapevolezza di aver raggiunto insieme il massimo risultato possibile.

Ora per la società inizia un'altra partita, quella relativa alle strutture e al proseguimento dell'attività sportiva, all'interno della quale non posso e non voglio avere un ruolo.

Auguro il meglio al presidente Andrea Ferrara, una persona speciale, e ci tengo a ringraziare anche Alessio Lamonica e mister Davide Brignoli: con loro abbiamo sempre lavorato in piena serenità, senza mai entrare in contrasto.

Il mio futuro? Vedremo nelle prossime settimane. Per ora la testa è totalmente focalizzata sui tornei estivi che si svolgeranno ad Albenga".