Calcio, Vado. Svolta a U improvvisa, parte la settimana chiave per l'arrivo del nuovo allenatore

Quella appena iniziata sarà la settimana chiave per capire chi tra Marco Didu e Vincenzo Cammaroto prenderà in mano le redini della Prima Squadra del Vado.

Nel calcio le pagine, infatti, vengono scritte e rivoltate in maniera rapida e veloce, tanto che i contorni dell'annata costruita dal club insieme a Matteo Solari sembrano farsi meno definiti ora dopo ora.

Una scelta, quella di non confermare il tecnico valbormidese, che ha sorpreso molti addetti ai lavori, soprattutto per essere arrivata al termine di una stagione tutto sommato tecnicamente serena, escluso l'affanno finale per sigillare la salvezza.

48 punti restano infatti un buon bottino, tenendo conto principalmente di diversi fattori: la costruzione della squadra avvenuta in ritardo a causa del ripescaggio della scorsa estate, l'importante numero di infortuni che ha costellato l'infermeria del Vado nella parte centrale del campionato e la mancanza di basi tecniche ereditate dalle scorse stagioni.

Che qualcosa però tra Solari e il club si fosse incrinato nelle ultime settimane era palese, fino ad arrivare alla conferenza stampa post Sestri Levante, l'ultima stagionale, dove a domanda precisa il direttore sportivo Luca Tarabotto non aveva confermato il proprio allenatore per il campionato 2022/2023.

Le idee Didu e Cammaroto stavano già infatti emergendo con rapidità.

Con la retrocessione dell' RG Ticino il Vado dovrebbe aver guadagnato terreno per accaparrarsi l'ex tecnico del Chieri, in caso contrario l'ipotesi Cammaroto potrebbe riemergere rapidamente.

Per Solari la prima stagione in D verrà posta in archivio comunque positivamente.

L'unico cruccio che può accompagnare il tecnico probabilmente risiede nella dicotomia tra il calcio che ha provato sempre a perseguire l'ex mister di Cairese e Albenga e alcune partite particolarmente difensive (soprattutto in trasferta) imbastite dal Vado, complici le difficoltà di organico.

Una rosa che con il cambio di allenatore potrebbe vedere al suo interno parecchie novità, spingendo il club verso un percorso inesplorato rispetto ai sentieri della continuità.