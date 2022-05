Calcio, Soccer Borghetto. Segnali di resilienza per il presidente Ferrara: "Presto per farci il funerale. Un grazie di cuore a Emanuele Scorsone"

Sono segnali importanti quelli che lascia trasparire il presidente del Soccer Borghetto, Andrea Ferrara, a poco più di una settimana dalla chiusura della stagione.

Le chances di rivedere i biancorossi ai nastri di partenza della prossima stagione sono infatti in rapida ascesa, come confermano le annunciate novità in arrivo all'interno dell'organigramma.

"Ci tengo a ringraziare particolarmente il ds Emanuele Scorsone per il lavoro che ha saputo portare avanti all'interno e all'esterno del rettangolo verde. Emanuele è stata una persona preziosa insieme alal sua famiglia e li ringrazio per il grande sostegno che hanno saputo darmi.

Siamo già all'opera per cercare forze fresche che possano darci una mano all'interno della società. E' ancora presto per fare il funerale al Soccer Borghetto..".