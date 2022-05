Regionali: Rowing in doppia cifra, pioggia di successi anche per Murcarolo, Speranza Pra’ e Velocior

Circa quattrocento atleti e duecentotrentuno equipaggi per i Campionati Regionali 2022 organizzati a Genova Pra’ nella giornata di domenica 22 maggio.

Festa Rowing Club Genovese nel singolo Junior con Martina Sotgia, nel singolo Pesi Leggeri con Ermanno Virgilio, nel singolo Senior con Edoardo Marchetti (vincitore del Trofeo Ramella), nel doppio Senior con Marchetti e Costa, nell’otto Junior con Barabino, Bonanni, Bordo, Treccani, Speciale, Mondini, Loiacono e Dominici (tim. Satta), nel 4 di coppia Senior (Rossi, Virgilio, Costa, Prato), nel doppio femminile Tanghetti-Costa, nel doppio Pesi Leggeri Rossi-Prato e nel 4 senza Junior con Dominici, Treccani, Mondini e Bonanni.

La Sportiva Murcarolo va a segno nel singolo Ragazze con Anja Ben Yala, nel doppio Under 23 con Sella-Martucci, nel 2 senza Senior con Traversone-Sitia, nel 2 senza Junior con Caprile-Cantilonne, nel 4 senza Senior con Melegari, Perino, Traversone e Sitia e nel singolo Ragazzi con Matteo Bossone. Vittoria per lo Speranza Pra’ nel singolo Under 23 PL con Giovanni Cambiaso, nel doppio Ragazze con Mantero-Cambiaso, nel doppio Junior con Campanini e Zini e nel singolo Under 23 con Edoardo Rocchi.

La Velocior Spezia trionfa nel singolo Junior con Andrea Lucchinelli, nel 4 di coppia Junior (Aliani, Mammi,

Menchelli e Taca) e nel 4 di coppia Ragazzi con Mammi, Teca, Menchelli e Aliani.

Alice Ramella si impone nel singolo Under 23 e nel singolo Senior con i colori della Canottieri Santo Stefano al Mare. Bene anche il doppio Ragazzi misto di Arianna Ramella e Gotz.

Elpis campione regionale nel doppio Ragazzi con Cacciacarne e De Sena.

Nelle gare giovanili i successi per l’Argus con il 7,20 Cadette di Ester Canale, il doppio Allievi B1 Caperoni-Apuzzo, l’allievo C Ludovico Bandinelli e con il doppio Allieve B2 Palazzi- De Benedetti, Velocior Spezia con i 7,20 Cadetti di Timur Gorgulya, il doppio Allievi C Neri-Trucco, il doppio allievi B1 Lucilli-Roffo, l’allievo C Jacopo Guano e Greta Spissu, il doppio Cadette Romano-Torri, la Canottieri Voltri con il 7,20 Cadetti di Diego Burlando e l’allieva B2 Griseld Dika, Speranza Pra’ con il 7,20 Cadetti di Samuele Grosso e con l’allieva B2 Francesca Brena, Rowing Club Genovese con il 4 di coppia Cadetti (De Palma, Pinna, Vallarino, Benedetti). i doppi Cadetti Vallarino-Torre, l’allieva C Olivia Lattanzio, l’allievo B2 Riccardo Ren e Ceccaroni-Pinna, la Canottieri Sampierdarenesi con il cadetto Roberto Terranova, l’allievo B1 Leonardo Forte e con il 4 di coppia Allievi B2 (Arcolini, Sanna, Strano Zerega), la LNI Sestri Ponente con la cadetta Alice Lauletta e l’allieva B1 Viola Bellicchi, la Canottieri Sanremo con l’allievo B2 Alessio Crespi, l’allieva C Elena Cioni, Dario Schenone Foce con l’allievo C Jacopo Ghidelli.

Festa anche per il master matuziano Alessio Bosco e per il doppio con Pochi. Oro per il 4 di coppia Cadette di Dominici (Rowing), Lauletta (LNI Sestri Ponente), Aurora Romano e Francesca Torri (Velocior Spezia) e il 4 di coppia Cadetti di Terranova (Sampierdarenesi), Cantilonne (Murcarolo), Boatini (LNI Savona) e Rossi (Rowing).