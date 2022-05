Grande spettacolo per le finali regionali di pallavolo. Trionfo per Colombo Genova e Serteco Volley School

Week end di finali per il volley ligure. Al PalaSport A. Berruti di Finale Ligure si è disputata la finalissima dell’under 16 maschile tra Serteco Volley School Genova e Imperia Volley. Le imperiesi hanno battuto in semifinale il VLP Lunezia Volley per 3-2 (25/19, 28/26, 15/25, 21/25, 15/12) mentre le genovesi hanno superato la Normac Volley Plan, sempre per 3-2 (25/22, 22/25, 25/17, 23/25, 18/16).

Il titolo di Campione Regionale è stato conquistato, dopo una grandissima battaglia in cinque tiratissimi set, dalle ragazze della Serteco Volley School Genova guidate dai mister Mattia Antola e Andrea Barabino, che hanno avuto ragione delle sorprendenti ragazze dell’Imperia Volley di Roberto Gavi e Chiara Menegatti. Primo set per le arancionere, poi reazione imperiese e recupero finale della Serteco che vince 2-3 (20/25, 25/20, 25/21, 27/29, 13/15). La lunghissima gara è stata diretta con grande maestria ed esperienza dalla terna regionale composta da Giacoppo Viviana, Pagliero Valter e Pons Doriano designati dal FAR Liguria.

In campo maschile esulta la Colombo Volley Genova che al PalaSport di Loano vince la finale regionale dell’under 17 maschile contro l’Admo Volley. I genovesi, guidati dai mister Tommy Ferrari e Andrii Skoreiko, hanno superato in semifinale la Borro Serramenti Carcare di Luca Garra e Enrico Fazio per 3-0 (25/13, 25/14, 25/20). I ragazzi dell’Admo Volley di Giacomo Materno e Simone Cremisio hanno avuto la meglio sul Volley Finale guidato da Andrea Paroli e Marco Savio dopo quattro set molto equilibrati (18/25, 24/26, 27/25, 20/25). Nella finalissima la Colombo Volley Genova ha chiuso in tre set (14/25, 22/25, 16/25) conquistando il titolo. La gara è stata diretta con grande professionalità dalla terna regionale composta da Castelluzzo Alessandro, Rovere Francesco e Iaria Marina designati dal FAR Liguria.