Danza Classica, Campionati Nazionali. Risultati top per l'Asd Danceland Albenga con Ginevra Di Benedetto e Sveva Zarrillo

La manifestazione ha visto impegnati, in rappresentanza della Regione Liguria, i ballerini e le ballerine della Danceland ASD di Albenga guidate dalla Maestra Gabriella Pancetti.

A Carrara, negli spazi del salone fiera, si sono svolti i Campionati Nazionale di Danza Classica 2022 organizzati, come ogni anno, dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva).

Nella categoria B anni 13/16 solo misto, prestazione maiuscola per la ballerina villanovese Ginevra Di Benedetto che, dopo aver passato "il taglio" delle semifinali, ha terminato la Kermesse Nazionale con un ottimo terzo posto di categoria.

Ottimo piazzamento anche per la danzatrice ingauna Sveva Zarrillo che, alla sua prima partecipazione, ha raggiunto un ottimo terzo posto per la categoria C anni 8/12 solo misto.