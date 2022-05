Calcio, UFFICIALE. Davide Brignoli lascia il Soccer Borghetto: "Ci ho messo tutto me stesso"

Era questione di giorni prima che arrivasse l'ufficialità della separazione tra il Soccer Borghetto e Davide Brignoli.

A confermarlo è stato lo stesso allenatore sui propri canali social, ringraziando la società del presidente Ferrara per il percorso sportivo e umano vissuto insieme,

A breve dovrebbe quindi arrivare la conferma della firma con il Ceriale.

Ecco la nota di mister Brignoli:

"È arrivato il momento di salutarci, ho ragionato a lungo su questa scelta perché lascio un pezzo di cuore, sono arrivato al Soccer da giocatore salendo in promozione e me ne vado da allenatore con una Coppa Italia vinta alla fine di una finale storica, ringrazio tutta la società che mi ha accolto da vecchio "giocatore" e poi mi ha dato la possibilità di iniziare un nuovo percorso dopo aver appeso gli scarpini, ringrazio il mio staff con il quale ho sempre collaborato nel massimo rispetto e ringrazio tutti i ragazzi che si sono alternati prima come compagni di squadra poi come giocatori sotto le mie grinfie, mi avete sopportato, mi avete seguito, fatto vincere e mi siete stati vicino in momenti difficile della mia vita privata.

In questa avventura durata 3 anni ci ho messo tutto me stesso, impegno cuore e passione. Come vi ho scritto " le stagioni passano ma le emozioni restano". Grazie a tutti di cuore ed in bocca al lupo per il prosieguo".