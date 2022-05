Pallanuoto, il caso Aicardi agita le acque delle finali scudetto: polemiche per un errore tecnico sfuggito agli arbitri

Per Matteo Aicardi quella di oggi, mercoledì 25 maggio 2022, potrebbe essere l'ennesima giornata trionfale della sua carriera. Alle 18.30, infatti, il centroboa della Pro Recco sarà di scena a Brescia per gara 2 della finale Scudetto.

Dopo il successo per 9-8 nel match che ha inaugurato la serie, i recchellini cercano un'altra vittoria che laureerebbe il team ligure campione d'Italia per la 34esima volta nella sua storia. Per Aicardi sarebbe l'ottavo Scudetto personale, ma nel frattempo il talento originario di Tovo San Giacomo è diventato protagonista di un caso che sta agitando e non poco le acque dell'atto conclusivo del massimo campionato pallanuotistico nazionale.