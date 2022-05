Pallanuoto: la RN Savona vuole una serata da Champions, contro Trieste i biancorossi vogliono sigillare il terzo posto

Questa sera, alle ore 19,30, la Carige Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con la Pallanuoto Trieste nell’incontro valevole per la Gara 2 della Finale 3°/4° posto dei Play off del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2021/2022.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Riccardo Carmignani di Messina e Arnaldo Petronilli di Roma. Il Delegato Fin sarà Gianfranco Tedeschi di Genova.

Dopo la splendida vittoria a Trieste in Gara 1, per 15 a 10, i ragazzi di Alberto Angelini hanno la possibilità di chiudere il campionato confermando il terzo posto dello scorso anno e conquistando l’ultimo posto a disposizione per la Champions League. Ci sarà, quindi, bisogno del sostegno del grande pubblico, come sempre ottavo uomo in vasca, per spingere tutti insieme i biancorossi verso la vittoria.

Sono a disposizione biglietti al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Il pubblico per accedere alla piscina dovrà indossare la mascherina FFP2 durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto ed evitare assembramenti.

Eventuale Gara 3 si disputerà nella piscina “Bianchi” di Trieste sabato 28 maggio alle ore 20,00.

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla pagina facebook della Rari Nantes Savona.