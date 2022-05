Calcio, Albenga. Colla replica a Barchi: "Le trattative sui giornali sono deleterie. Da loro niente proclami? Non mi stupisco..."

E' arrivata subito, nel corso della mattinata, la replica di Gianpiero Colla, patron dell'Albenga, alle dichiarazioni rilasciate da Roberto Barchi (CLICCA QUI), rappresentante di Simone Marinelli, al nostro quotidiano online.

Per Colla sarà l'ultima dichiarazione alla stampa in merito alla volontà di acquisizione del club ingauno da parte del better savonese.

"La prima cosa da dire è che non abbiamo ricevuto alcuna proposta scritta di acquisizione del club da parte dei rappresentanti di Marinelli, la seconda riguarda il monte debitorio della società stesso. Chi può dire di esserne a conoscenza per quantificare la portata dell'operazione?

Non sappiamo quale sia la società acquirente, mentre di noi tutto sanno tutto, soprattutto a livello imprenditoriale e sportivo, grazie ai risultati che siamo stati in grado di ottenere.

Quando ho detto che avrei portato l'Albissola in Serie C l'ho fatto e ad Albenga abbiamo portato a termine investimenti importantissimi, venendo stimati anche in Federazione.

C'è di più - prosegue Colla - ieri siamo stati contattati da Torino per sondare la nostra disponibilità di cessione a un gruppo importante, ma ciò è avvenuto attraverso i canali canonici per lo sviluppo di questo tipo di operazioni. I giochini mediatici - sottolinea Colla - non servono a nulla, anzi sono deleteri in trattative di questo tipo".

Pronti alla costruzione di una squadra competitiva in caso di permanenza?

"Non è il momento di dire nulla, ma la storia degli ultimi tre anni parla sempre di organici all'altezza. Se il campionato appena concluso fosse durato due giornate in più probabilmente lo avremmo portato a casa. Ne approfitto per fare i complimenti anche al nostro settore giovanile, rimarcando la qualità degli elementi che ne fanno parte.

Nelle dichiarazioni di Barchi ho letto che non sono inclini a fare proclami: non mi stupisco visto quanto ha raccontato la recente storia sportiva.