Calcio, Serie D: Bra avanti con mister Floris

l Bra e mister Roberto Floris continuano insieme. L'ottima stagione 21\22 dei giallorossi, chiusa con il quinto posto e la conquista dei playoff, ha indotto la società a confermare, senza indugio, il tecnico anche per il prossimo campionato.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C. BRA

"L'A.C. Bra, con orgoglio e soddisfazione, annuncia che Roberto Floris siederà sulla panchina della Prima squadra, anche, nella stagione 2022/2023.

Dopo il suo importante e indelebile trascorso come mister nelle nostre giovanili, si era avvicinato ai "grandi" nel ruolo di vice per il campionato di Serie D 2020/2021.

Annunciato come capo-allenatore lo scorso giugno, Roberto ha svolto un lavoro prezioso nel 2021/2022: con impegno e professionalità, ha contribuito al 5° posto in classifica della squadra, con la conseguente e strepitosa qualificazione alla semifinale play-off. Bra e Roberto ancora insieme, dunque, in quella che sarà la nona stagione consecutiva (per i colori giallorossi) nel quarto campionato nazionale. Con mister Floris, confermato in blocco il suo staff tecnico."