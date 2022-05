Calciomercato. Il Varazze punta alla corazzata. Non solo Monteforte il nome caldo è Riccardo Piacentini

In attesa del via libera per la fusione tra il Varazze e il Celle, necessario per l'ufficializzazione dell'organigramma tecnico e societario del club che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione, continuano a rincorrersi le indiscrezioni di mercato.

Se l'arrivo in panchina di Luca Monteforte appare ormai scontato, il nome di un altro big come Riccardo Piacentini, ex punta di Vado, Savona e Albissola, nell'ultima stagione alla Cairese, appare davvero vicinissimo ai colori nerazzurri.

L'operazione pare infatti imbastita e ben avviata, a testimoniare le ambizioni di rimediata risalita in Eccellenza da parte del sodalizio varazzino.

Al momento tutte le bocche restano cucite, ma non appena la nuova società vedrà la luce le ufficializzazioni dovrebbero iniziare ad arrivare l'una dopo l'altra.