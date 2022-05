Softball: altro doppio colpo per lo Star Cairo, due successi sul diamante amico sulle Rookies Genova

Ancora una doppia vittoria per il Softball Star Cairo che Domenica 22 Maggio, sul diamante di casa, si è imposta sulla squadra delle Rookies Genova in entrambe le partite disputate.

Giornata complessa per le cairesi che dopo un ottimo inizio faticano a restare concentrate rischiando così di compromettere il risultato finale.

La prima partita vede la squadra di casa in pieno controllo sia in fase offensiva che difensiva e si conclude al terzo inning per manifesta superiorità con il punteggio di 17 a 0. Nella seconda invece lo Star Cairo inizia il match con difficoltà lasciando spazio alle avversarie che ne approfittano portandosi in vantaggio. Le cairesi sono dunque costrette ad inseguire fino al quinto inning quando grazie alle molte battute valide, in particolare quelle di Marika Giglio e Paola Vassallo, lo Star Cairo è riuscito ad avere la meglio sulle avversarie. La partita si è conclusa al quinto inning per manifesta superiorità con il punteggio di 17 a 10.

Il prossimo impegno dello Star Cairo sarà in trasferta, oggi, domenica 29 Maggio, contro le Kings Castellamonte