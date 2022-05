Calcio, Eccellenza. Taggia, provaci! Alle 16:30 l'andata della semifinale playoff contro il Chisola

Sarà l'ennesima giornata tutta da scoprire per il Taggia.

I giallorossi infatti, durante il periodo pandemico hanno vissuto un continuo crescendo di emozioni e risultati, fino ad arrivare a percepire il profumo del massimo campionato dilettantistico: la Serie D.

Con un percorso tanto entusiasmante quanto inaspettato, la squadra di Siciliano è stata capace di chiudere al secondo posto nei playoff di Eccellenza, guadagnandosi così l'accesso agli spareggi nazionali che, per la formazione ligure, prenderanno il via oggi pomeriggio.

I playoff piemontesi (utili a mantenere il campionato aperto fino all'ultimo e a non spezzare il ritmo partita), hanno selezionato come avversaria dei giallorossi il Chisola, formazione di Vinovo, pronta ad avere la meglio sul Cuneo con un convincente 2-0.

Un avversario ostico, da provare a mettere subito in difficoltà nella gara di andata in programma alle 16:30 al Marzocchini.

Domenica prossima il ritorno in Piemonte.

Attenzione ai gol in trasferta che, a differenza di altri tornei dilettantistici, varranno doppio se al termine dei 180 minuti (più eventuali supplementari) il numero di reti realizzate sarà identico.

Al cammino del Taggia guarda anche il Pietra Ligure: in caso di promozione in Serie D dei ponentini, la squadra di Pisano manterrebbe infatti il proprio posto in Eccellenza, evitando la retrocessione in Promozione.