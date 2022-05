La Rari Nantes Savona ha un nuovo portiere, è Gianmarco Nicosia: "Qui per il diventare il numero uno della Nazionale"

La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con il portiere Gianmarco Nicosia.

Nicosia, nato a Roma il 12 febbraio 1998, è cresciuto pallanuotisticamente nella Roma Vis Nova, poi è passato allo Sport Management e dal 2020 si è trasferito al Telimar Palermo con il quale ha appena concluso la stagione agonistica.

Dal 2018 fa parte della Nazionale Italiana con la quale ha partecipato ai Campionati Europei a Barcellona, nel 2019 ha vinto una medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di Gwangju, nel 2021 ha partecipato alle Olimpiadi di Tokio

Afferma Gianmarco Nicosia: ”Sicuramente sono contentissimo di arrivare a Savona perché è una società di grande lustro che può farmi fare quel salto di qualità in più per diventare il primo portiere della Nazionale. Tutte le carte ci sono perché giocheremo in Champions League, grazie alla bella stagione giocata dal Savona, e Angelini mi farà sicuramente crescere perché è un grande allenatore. Sono uno che si impegna molto e non si tira mai indietro. Spero di trovarmi bene anche perché molti ragazzi li conosco già e non vedo l’ora di iniziare ”.

Contestualmente la Rari Nantes Savona saluta e ringrazia Francesco Massaro che ha difeso la porta biancorossa nelle ultime due stagioni augurandogli ogni fortuna per il suo futuro.

Dichiara l’allenatore savonese Alberto Angelini: “C’è grande soddisfazione per l’arrivo di Nicosia, portiere della Nazionale Italiana, atleta giovane, ma con grande esperienza che ha dimostrato il suo valore nelle ultime stagioni sportive. Confidiamo proprio nella sua esperienza e capacità per portare più in alto il nostro gioco difensivo. Nel dare il benvenuto a Nicosia a nome di tutta la società, saluto e ringrazio Francesco Massaro per questi ultimi due anni importanti”.