Con l'arrivo dell'estate a Le Vele Alassio iniziano ufficialmente gli eventi che ci accompagneranno per tutta la stagione

TRACCIANDO LA ROTTA



L'estate è arrivata ed iniziano ufficialmente gli eventi che ci

accompagneranno per tutta la stagione!



Il primo giugno, in occasione del prefestivo, ci sarà la preview di

Mamacita, serata famosa per il suo speciale format musicale con la

musica Reggaeton a fare da protagonista. A partire dal mese di luglio

sarà party resident tutti i giovedì dell'estate.



Sabato 4 giugno non può mancare il "Saturday Night" più amato della

Liguria con il dj resident Giorgio V. e il dj Ruben Lasala.



Per godersi la meravigliosa location anche di giorno, domenica 5 giugno

ci sarà l'opening party del Daytime di Change Your Mind. Anche questa

volta il programma della giornata è entusiasmante grazie ai djs

Cuartero, East End Dubs, Luca Donzelli, YOUniverse e Nicola Gavino.







Le Vele Alassio presents Mamacita 1st June 2022



L' #EstateDaSogno Mamacita ritorna ad Alassio!!



Wednesday 1st June 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2enkf4K2F







Le Vele Alassio Saturday Night 4th June 2022



Night is the other half of life, and the better half.

Let's spend a magic Saturday Night all together!!



Saturday 4th June 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY NIGHT

MUSIC BY

Ruben Lasala

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2wvPACi9W







Change Your Mind Daytime Opening Party Sunday 5th June 2022



Sunday 5th June 2022

From 3pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime

Opening Party



LINE UP

Cuartero

East End Dubs

Luca Donzelli

YOUniverse

Nicola Gavino



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



LE VELE ALASSIO FOOD

Catering by Borghi Ricevimenti



MENU



SWEET PLEASURES

- Macedonia di frutta fresca

- Ananas

- Gelato al Fior di Latte

- Gelato al Cioccolato



CRUDITÉ

- N°3 Ostrica della Normandia con Cipolle di Tropea

- Tartare con pescato del giorno in marinatura di The Verde e Zenzero

accompagnato dal Gambero al vapore con cipollotto al limone e centrifuga

di mela verde



HEALTHY CHOICE

- Insalata di farro con verdure Bio alla mediterranea



STREET FOOD

- Hamburger 110 gr di Fassona con misticanza di stagione

- Hot dog con crauti e salse

- French fries / Patatine fritte



IN PARTNERSHIP WITH

SuperNatural



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1UFt3Z2Bf







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721