E' mancata Maria Caterina Caviglia, ex presidente sezione CAI di Varazze

Dopo una breve malattia si è spenta Maria Caterina Caviglia, aveva 70 anni. Grande appassionata di montagna e attiva nella sezione CAI Varazze di cui è stata presidente per due mandati. E' stata la prima donna presidente di sezione CAI in Italia.

Originaria di Cogoleto era conosciuta per le attività con le scuole per avvicinare i ragazzi alla montagna e sempre in prima linea per la manutenzione dei sentieri del nostro entroterra. Grande frequentatrice del Parco del Beigua di cui probabilmente conosceva ogni percorso. Lascia il marito Cerruti Giovanni (Saturnin) i figli, gli amati nipoti e i parenti tutti.

I funerali si terranno il 2 giugno al mattino presso la chiesetta di San Pietro in Casanova a Varazze.