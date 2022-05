Nuoto in acque libere: la seconda tappa di I'm Ponente si disputerà nell’iconica area marina protetta di Bergeggi il 12 Giugno 2022

La tappa più prestigiosa, delle tre in programma, quella con la 5km FIN (Federazione Italiana Nuoto), targata Rari Nantes Savona, partirà dalla spiaggia libera attrezzata Mare Sport.

La giornata organizzata da Stile Libero asd affiliata all’ente di promozione sportiva Libertas prevedere un fitto programma come segue:

h 9.00 Accesso

h 11.00 5km FIN

h 13.00 Ristoro

h 15.00 1/2 Mezzo Miglio OPEN

h 16 400 Kids OPEN

h 16.30 Miglio OPEN

h 18.30 200 Sprint OPEN

h 18.45 Ristoro

h 19.00 Premiazioni

h 21.30 400 By Night OPEN

Sarà un’indimenticabile giornata di Sport, Natura e Divertimento dedicata agli atleti al mattino (sarà necessario il cartellino FIN per la 5km), mentre al pomeriggio si potrà approfittare di una splendida occasione anche per chi vuole approcciarsi per la prima volta (sarà necessario il certificato medico per le distanze pomeridiane).

Le sorprese saranno tante, un ricco pacco gara per tutti gli iscritti contenente: integratori, cuffia e maglietta ufficiali del circuito e gadget. Ci saranno prestigiosi premi per i vincitori ed una medaglia per tutti coloro che concludono la prova. Buffet, musica e sicurezza in acqua e a terra saranno garantiti.

Le acque libere sono pronte e tu? Ci vediamo il 12 giugno in una delle più belle location marine d’Europa.

Info ed iscrizioni (chiusura 5km: 5/6/22) www.stilelibero.fun