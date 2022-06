Kick Boxing Savate Savona: dai campionati nazionali di roma arrivano tre ori e due argenti

Tre medaglie d’oro e due argenti per gli atleti della Kick Boxing Savate Savona al campionato nazionale di Savona.

La manifestazione, riconosciuta dalla Fisav, si è svolta a Roma domenica 29 al Pala Fonte, era valida come torneo di qualificazione per il campionato del mondo 2022.

Sotto la guida del Maestro Andrea Scaramozzino, ben cinque atleti savonesi della Kick Boxing Savate Savona si sono dati battaglia portando a casa ben tre titoli italiani e due preziosi secondi posti.

Si tratta di Chiara Vincis medaglia oro, Denise Vadda Medaglia oro, Greta De Fazio medaglia oro, Silvia Debenedetti medaglia argento, Cristian Rivera medaglia argento.

"E' stata un'esperienza stupenda - racconta lo stesso maestro Scaramozzino - con una squadra compatta e molto unita al proprio interno. Tutti hanno fatto dei super match e anche chi ha perso la medaglia d'oro lo ha fatto solo per pochissimi punti di differenza dal primo. Per questa ragione ci tengo a ringraziare i miei aiutanti Alessandro Vadda, Simone Micheli e tutto lo staff che in questo periodo mi hanno aiutato a preparare questi atleti nel modo migliore".

I prossimi impegni sportivi vedranno la campionessa Chiara Vincis impegnata in Corsica il 25 Giugno contro una pluricampionessa mondiale Belga per un match di alto livello nella disciplina del K1.