Calcio, Albenga. La Gradinata Sud e i Fieui in coro: "Il tempo della famiglia Colla qui è agli sgoccioli, si sta presentando un'occasione irrinunciabile"

Atteso, è arrivato anche il comunicato congiunto di ti tutta la Gradinata Sud Albenga e dei Fieui 1928.

L'ennesima presa di posizione della piazza ingauna contro la proprietà della famiglia Colla, invitata a cedere la mano al vertice del club.

Il comunicato:

Sono passati tre anni da quando la famiglia Colla è approdata ad Albenga, e l'entusiasmo che aveva inizialmente pervaso la città è soltanto un lontano ricordo. Come tutti sappiamo, nulla è andato secondo i piani e le promesse fatte non sono state mantenute. Promesse che rivangavano al passato, a un passato che molto probabilmente è troppo grande per l'attuale famiglia Colla. Con il passare del tempo, l'aria che circolava intorno all'Albenga Calcio ha iniziato a farsi sempre più pesante, conducendo a un malumore che ha coinvolto tutto l'ambiente.

Nonostante ciò, dobbiamo ammettere che tutto sommato la squadra è sempre stata rispettabile e competitiva e anche i risultati ottenuti non sono stati da meno. Non dimentichiamo ciò che di buono ha fatto la famiglia Colla e per questo la ringraziamo, ma, allo stesso tempo, è impossibile ignorare l'altra faccia della medaglia. Ci sono grossi problemi societari che ci trasciniamo dietro da troppo tempo ed è giunto il momento di dire basta, perché continuare su questa strada significherebbe andare contro all'Albenga Calcio stessa.

L'Albenga è la nostra vita e remeremo sempre nella direzione opposta di chi ne ostacola il bene. Ciò che vorremmo è nient'altro che un presidente che possa dare una stabilità economica alla nostra società, senza il bisogno di prendere impegni che siano più grandi di lui o di creare false illusioni. Si sta presentando un'occasione irrinunciabile e chiediamo che venga passato il testimone a nuovi acquirenti. Onestamente, crediamo che il tempo della famiglia Colla ad Albenga sia giunto agli sgoccioli, e andare avanti rappresenterebbe una mancanza di rispetto verso una piazza che senza ombra di dubbio merità di più.

LA NOSTRA PASSIONE MERITA DI PIÙ.