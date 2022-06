Calcio. Il Vadino per il double: alle 21:00 la finale di Coppa Liguria di Seconda Categoria

E' passato quasi un mese da quando il Vadino è riuscito a conquistare matematicamente la vittoria del campionato.

In queste settimane gli arancioneri di mister Giunta hanno avuto modo di ricaricare le pile nelle ultime giornate di campionato, ma questa sera bisognerà riattaccare necessariamente la spina per contendere la vittoria del trofeo all'Atletico Internazionale.

Chiudere al meglio una stagione di per sè già esaltante, manderebbe in archivio un'annata storica per gli ingauni, al battesimo assoluto nei campionati dilettantistici, dando ancor più valore alla grande impresa portata a termine in semifinale eliminando un avversario ostico e di alta caratura come il San Pietro.

Teatro della sfida, come già ribadito, sarà il Gambino di Arenzano, con il fischio d'inizio (inizialmente fissato alle 20:00) alle ore 21:00.

A dirigere la partita sarà un "fischietto" della sezione di Chiavari: Francesco Gardella.

Livescore e webcronaca su Svsport.it