Torna la grande festa del mare: sabato scatta la settima edizione degli Albissola Swimgames

Organizzato dall’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, in collaborazione con il Comune di Albissola Marina, forte dell’esperienza organizzativa che li vede impegnati dal 2015 con organizzazione di eventi natatori in acque. Forti anche della collaborazione con la Società Amatori Nuoto Savona ASD, l’evento di nuoto in acque libere avrà luogo nello specchio acqueo antistante le due Albisole, con il coinvolgimento di atleti tesserati.

La manifestazione è attesa come una delle prime tappe del nuoto in acque libere della stagione, verrà inserita nel circuito regionale FIN e FIN Masters.

La partecipazione alla manifestazione sportiva è andata crescendo durante gli anni, con partecipanti di ogni età provenienti da tutto il Nord e Centro Italia, con numerosi atleti provenienti dalla nazionale di fondo juniores e dalla forze di polizia.

La manifestazione prevede anche importanti eventi collaterali tra i quali la pulizia degli arenili e dei fondali, già svoltasi sabato 28 Maggio, in collaborazione con i ragazzi delle scuole medie delle Albisole, affiancati da volontari con SUP e canoe, con pulizia in apnea dei fondali in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Savona e presentazione del programma di tutela del mare della Capitaneria oltre alla presenza del Corpo Sommozzatori dei Carabinieri.

Un evento a tutto tondo dunque, che va oltre la promozione dello sport e mira anche alla promozione e tutela dell’ambiente e del territorio.

“Tappa del Campionato Assoluto di Beach Volley” 2022:

organizzata, per la prima volta in Provincia di Savona, dall’ ASD “Riviera Beach Volley” , in collaborazione con il Comune di Albissola Marina, su 6 campi.

Presso la spiaggia libera di fonte al Comune di Albissola Marina e presso la spiaggia libera tra i Bagni Lido e i Soleluna Beach Village, nel weekend del 4 e 5 Giugno scenderanno in campo gli atleti del torneo Serie B2 sia maschile che femminile e dal 10 al 12 Giugno è prevista la tappa di campionato assoluto beach volley 2022.





Programma “ Albissola Swim Games”

Sabato 4 Giugno :

dalle ore 10,00 dimostrazione prova gratuita con canoe in collaborazione con Canottieri Sabazia pressi spiaggia libera antistante il Comune di Albissola Marina;

visite guidate gratuite (ritrovo IAT in piazza Lam) a cura dell’Ass.ne “Amici di Casa Jorn” - ( 15-19:30 - con partenza di 8 turni di visita, alternati ogni 30 minuti, dalle 15 alle 18:30, con due guide costantemente impegnate alla scoperta della storia e della ceramica di Albissola);

dj set e animazione musicale

dalle ore 15,00 : dimostrazione con i cani da salvataggio organizzato dalla Scuola Italiana Addestramento Cani (SICS)

Domenica 5 Giugno :

Presso i Bagni Nettuno manifestazione di nuoto in acque libere

A partire dalle 8,00 punzonatura presso Bagni Nettuno

Ore 10,00 : partenza gara dei 3000 mt FIN per agonisti e masters;

ore 11,30 : partenza gara dei 1800 mt, aperta, oltre che ai tesserati, anche agli amatori;

ore 15,30 : partenza gara della staffetta 500+500 Lui&Lei, aperta sia ai tesserati che agli amatori;

ore 13,30 : premiazione delle prime due gare

ore 16,30 : premiazione della terza gara