Chi è il favorito per il mondiale 2022?

Il MotoMondiale 2022 ha debuttato in Qatar con una meravigliosa vittoria di Enea Bastianini. Fin da subito, la nuova stagione ha fatto intuire una grande battaglia, confermando le impressioni della vigilia. La MotoGP, infatti, a partire dal primo grave infortunio rimediato da Marc Marquez, non ha più avuto un padrone. E allora chi vincerà il Mondiale in corso? Quartararo, Martin, Bagnaia, Marquez o lo stesso Bastianini?

La guida per scommettitori principianti ed esperti

Kelbet.it offre un'interessante panoramica sul mondo delle scommesse sportive, incluse quelle relative alla MotoGP, alla Formula 1, alle leghe calcistiche più importanti del continente e al basket europeo e americano. Kelbet si pone come una guida per principianti ed esperti, ricca di previsioni, consigli, analisi e strategie utili per entrare nel complesso mondo delle scommesse online. Non mancano le comparazioni tra piattaforme di gioco legali, nonché un'enorme mole di informazioni in grado di aiutare l'utente a districarsi in un universo in costante espansione. Oltre ad offrire indicazioni utili ai principianti, Kelbet propone agli esperti soluzioni per gestire più conti gioco contemporaneamente, senza perdere di vista le opzioni più convenienti, giorno dopo giorno. La piattaforma collabora e recensisce esclusivamente siti certificati ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), affinché ogni utente possa scommettere in tutta sicurezza.

I favoriti per il MotoGP 2022

Moto GP: è di Enea Bastianini la prima vittoria del 2022 . Così titolavano siti e giornali dopo il trionfo del 24enne riminese sul circuito di Losail, Qatar. La "Bestia", così com'è affettuosamente chiamato da amici e fan, ha vinto la gara d'apertura del mondiale, anticipando di un soffio il sudafricano Binder e i fratelli Espargaro. Ma le impressioni fornite durante la gara d'esordio saranno valide fino in fondo? Quel che è certo è che il Motomondiale 2022 classe MotoGP sarà composto da ben 21 tappe, tre in più rispetto all'ultima stagione. Tornano, infatti, gli appuntamenti extra-europei classici di Giappone, Argentina, Malesia, Thailandia e Australia, assenti durante l'ultimo biennio. Oltre al doppio gran premio di Doha, sono stati cancellati anche quello dell'Algarve e quello di Stiria, mentre debutta il GP di Finlandia. Ma chi vincerà il Mondiale 2022? Inizia ufficialmente la caccia a Fabio Quartararo, con Bastianini e Bagnaia in pole e l'incognita Marquez.

Un mondiale senza padrone