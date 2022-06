Calcio, Albenga. LA FAMIGLIA COLLA ACCETTA L'OFFERTA DI MARINELLI. L'annuncio di Cesare Cometto. "Comunicata la decisione stamane al sindaco Tomatis"

Sembra essere arrivata ad una svolta la trattativa per l'acquisizione da parte di Simone Marinelli dell'Albenga.

Stamattina, infatti, la famiglia Colla e Cesare Cometto hanno comunicato all'amministrazione comunale ingauna la propria decisione di accettare l'offerta dell'ex presidente del Savona.

"E' inutile rimanere a dispetto dei santi - ha esordito Cometto - al tifoso non interessa l'aspetto sportivo. Questa proprietà arriva da tre anni difficilmente criticabili sia a livello di Prima Squadra che di Settore Giovanile.

A tal proposito, i tecnici del vivaio non più di due giorni fa mi hanno comunicato la loro disponibilità nel proseguire anche il prossimo anno, seppur altri asseriscano qualcosa di diverso.

Detto questo, stamattina abbiamo comunicato al Sindaco la nostra volontà di lasciare l'Albenga Calcio.

Quale offerta sarà presa in considerazione? Con il gruppo torinese saremmo andati alla prossima settimana, mentre l'offerta di Marinelli, che riteniamo congrua, ha scadenze più impellenti, quindi propenderemo per la seconda.

E' chiaro che dovremmo comunque essere discussi diversi dettagli tra le parti iprima di chiudere".

L'ultima nota è di stampo personale.

"Amareggiato? E' così. Qualche anno fa ho deciso di non occuparmi più dell'Albenga, ma l'affetto nei confronti di questa società mi hanno fatto tornare sui miei passi. Penso di aver dato tanto alla squadra, ma la gente a volte dimentica troppo in fretta. L'opportunità per fare qualcosa di importante nei prossimi anni era comunque rimasta intatta".