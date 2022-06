Pallanuoto. La RN Savona non si ferma, arriva anche il mancino Federico Panerai: "Conosco bene Angelini, non vedo l'ora di lavorare con la squadra"

La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto l’accordo per la prossima stagione agonistica, con il mancino Federico Panerai. Panerai, che è nato il 24 luglio 1997 a Firenze, è figlio d’arte del grande Umberto argento alle Olimpiadi di Montreal. E’ cresciuto pallanuotisticamente nella R.N. Florentia. Nelle ultime 2 stagioni ha giocato nello Sporting Club Quinto.

Con le Nazionali giovanili ha vinto un argento agli Europei e l’oro alle Universiadi nel 2019 a Napoli.

Afferma Federico Panerai: ”Sono molto contento della fiducia che mi è stata accordata dalla società e da Alberto Angelini. Il Savona è una società storica che ha fatto un ottimo campionato meritando di tornare in Champions League. Con Alberto Angelini ci conosciamo dalle Universiadi e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e con la squadra. Infine, desidero ringraziare il Quinto per queste ultime due stagioni passate con loro”.

Dichiara l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Panerai è un mancino dotato di ottimo tiro e forte fisicamente, utile oltre che dal perimetro anche come secondo centro e marcatore. Giocatore generoso e soprattutto ragazzo serio ed educato. Formerà nuovamente con Campopiano la coppia di mancini che mi aveva molto soddisfatto alle Universiadi”.