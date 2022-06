Chiusura in bellezza per l'Asta delle Stelle con Dell'Aquila, Belotti, Correa, Ranocchia, Imoco Conegliano e Petrilli

Calcio, Pallavolo, Taekwondo e Tiro con l'Arco nell'ultima sessione dell'Asta di Stelle nello Sport promossa sotto l'egida di Coni e Ussi Liguria e dedicata all'Associazione Gigi Ghirotti.

Sono 6 i preziosi cimeli all'asta su CharityStars fino alle ore 18 di lunedì 6 giugno: scendono in campo per sostenere l'Associazione presieduta dal Prof. Henriquet gli interisti Ranocchi a e Correa, il granata Belotti, le campionesse d'Italia dell'Imoco Volley Conegliano grazie alla Lega Volley Femminile, il campione olimpico Vito Dell'Aquila e l'argento paralimpico Enza Petrilli.

Ideata nel 2006, l’asta benefica è cresciuta anno dopo anno grazie allo storico sostegno di Genoa e Sampdoria, a cui nel tempo si sono aggiunte Spezia ed Entella, e numerosi Club di Serie A e B. Non solo calcio, come nello spirito del progetto Stelle nello Sport. A sostenere la “maratona benefica” per la Ghirotti sono da sempre numerose le Federazioni Sportive Nazionali con i loro principali campioni così come i Gruppi Sportivi Militari. Insomma, le Stelle del calcio, i campioni olimpici, mondiali ed europei di tante discipline sportive. Tutti in campo per aiutare l’Associazione che, fondata nel 1984 a Genova, garantisce l’assistenza socio-sanitaria a decine di migliaia di persone che necessitano di cure palliative, sia a domicilio che negli hospice.

Ultima sessione di Asta, quindi, per questa 23° edizione di Stelle nello Sport. Per l'Inter, vicecampione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, scendono in campo il veterano Andrea Ranocchia e l'argentino Joaquin Correa. Passato rossoblucerchiato per Ranocchia, mentre Correa, 3 gol nella stagione 2015/2016, vanta una stagione trascorsa alla Samp. Per la Gigi Ghirotti, scende in campo anche un bomber. E' Andrea Belotti, 104 reti in 7 stagioni con il Torino.

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, squadra campione d'Italia 2022, partecipa alla maratona benefica con il pallone firmato durante lo svolgimento delle Finali Play-Off Scudetto dalle atlete Paola Egonu, Monica De Gennaro, Raphaela Folie, Robin De Kruijf, Megan Courtney e Kathrin Plummer. Un dono prezioso da parte della Lega Volley Femminile!

Vito dell'Aquila riporta la magia delle fantastiche Olimpiadi di Tokyo 2021. Il suo oro nel Taekwondo continua a brillare e esser da esempio per tanti giovani che puntano a ripercorrerne le orme. C'è anche la possibilità di aggiudicarsi la t-shirt ufficiale di Enza Petrilli, messa a disposizione dalla Fitarco, dopo lo splendido argento conquistato alle Paralimpiadi giapponesi.

In questi lunghi 17 anni di aste benefiche, l'Asta ha potuto contare sulla partecipazione delle stelle più luminose "stelle" dello sport mondiale: da Valentino Rossi a Federica Pellegrini, da Bebe Vio ad Alex Zanardi. E ancora Cristiano Ronaldo, Messi, Milito, Del Piero, Totti, Mancini, Ibrahimovic, Buffon, Platini, Magnini, Pizzo, Tempesti, Tamberi, Straneo, Vettel, Eto’, Vanessa Ferrari, Piccinini, Pennetta, Vezzali, Moioli, Egonu, Antonio Rossi, Nino Benvenuti, Cammarelle, Sagan, Bugno, Bargnani, Mc Enroe, Fognini, Campriani… e molti altri.

Tutti i cimeli all'asta su www.CharityStars.com/stellenellosport