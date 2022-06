Calcio, Albenga. Il club a Marinelli: "Aspettiamo una proposta scritta e le relative garanzie. Le riunioni con i tesserati sono vietate"

Abbiamo Albenga nel cuore, non abbiamo ambizioni economiche o personali; la nostra priorità era e rimane il bene e il futuro dei ragazzi.

"Albenga . Confermando la volontà di proseguire il processo di cessione del club e in attesa di un primo contatto formale tra i rispettivi legali, l’Asd Albenga umette il seguente comunicato.

Per ribadire tale concetto, è stato redatto pochi minuti fa un comunicato da parte della società di Viale Olimpia:

Abbiamo un gruppo di calciatori, giovani, giovanissimi e di esperienza di grandissima qualità che hanno la giusta ambizione di giocare in campionati professionistici.

Noi partendo dai sani principi dello sport, avevamo e abbiamo ancora per loro questo ambizioso obiettivo.

Purtroppo il COVID e momentanee difficoltà di ordine economico, hanno rallentato i nostri progetti; ciò però non ha impedito di valorizzare moltissimi giovani e di ottenere importanti risultati, sia con la prima squadra sfiorando la promozione in serie D, sia con le squadre giovanili.

Ringraziamo per tutto ciò l’Amministrazione Comunale, i Tifosi e gli Ultras che ci sono stati sempre vicini.

Siccome per noi i tifosi, i valori e gli impegni contano moltissimo ci siamo resi disponibili anche a valutare l’offerta di chi si è detto pronto a proseguire e migliorare addirittura il nostro progetto, investendo energie e nuove risorse.

Ora però dalle parole si deve passare ai fatti, soprattutto nel rispetto delle norme federali che indicano modi e forme per procedure di questa natura e che vietano, tra l’altro, di trattare e organizzare in modo sommerso riunioni con tesserati, soprattutto in questo periodo.