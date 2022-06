Pallanuoto, Matteo Aicardi ancora campione d'Europa: la Pro Recco sbanca Belgrado

Ci sono voluti i rigori per decidere una finale tirata, chiusa nei tempi regolamentari sul 13-13 e terminata definitivamente 17-16 per i campioni d'Italia.

È triplete per i recchellini, che dopo Coppa Italia e Scudetto trionfano anche in Europa. Quella vinta nelle acque di Belgrado è la decima per la storica compagine ligure da quest'anno allenata da Sandro Sukno. Dopo i successi del 2015 e del 2021, per Aicardi un nuovo alloro continentale che si aggiunge ai due titoli mondiali e alle medaglie olimpiche (argento 2012 e bronzo 2016) vinti con la Nazionale.