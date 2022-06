Pallapugno: sono 15 le squadre che faranno parte del campionato Promozionali

Al via il campionato dei promozionali di pallapugno. Nel calendario della prima fase sono state inserite 15 squadre suddivise in quattro gironi: Alta Langa, Bubbio, Centro Incontri, Don Dagnino, Imperiese, Merlese A, Merlese B, Monastero Dronero, Neivese, Pieve di Teco, Pro Paschese A, Pro Paschese B, Ricca, San Biagio e San Leonardo. Al termine della prima parte del campionato, le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno ai quarti di finale.



Norme per tutti i campionati

PROMOZIONALI - Calendario 2022