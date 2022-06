Basket femminile. L'Amatori Savona può respirare, il 58-53 al Nico Basket vale la permanenza in A2

Finali Play-out Gara 3

Amatori Savona - Nico Basket Femminile 58 - 53 (16-10, 35-21, 46-39, 58-53)





Atto finale delle finali Play-out di Serie A2 Femminile Girone Sud.

Azimut Amatori Savona, dopo una partita al cardiopalma, conquista la salvezza e la permanenza nella serie cadetta anche per il prossimo anno.

Ci eravamo lasciati così: serie tra Savona e Punte Buggianese in parità sull’1-1 dopo la vittoria delle savonesi in Gara 1 e quella delle toscane in Gara 2.





A far aumentare la suspense per l’ultima partita della stagione il rinvio della partita a causa della convocazione nella nazionale italiana Under 23 di 3vs3 della giocatrice di Nico Basket Mattera.





Così dopo un’attesa di 9 giorni si arriva al PalaPagnini: la Giorgio Tesi Group con la carica della vittoria ottenuta nella scorsa partita, l’APS con la consapevolezza di non poter sbagliare davanti ad una cornice di pubblico pazzesca e con la voglia di mettere in campo ogni energia rimasta in corpo.





L’adrenalina del prepartita si trasforma in carica agonistica ed Amatori Savona parte forte: il parziale di 6-0 firmato Pobozy costringe la squadra ospite ad inseguire già dopo pochi secondi dalla palla a due iniziale.

Zanetti si unisce alla festa e con la tripla di Ceccardi le savonesi scappano sul +9 a un minuto dalla fine del primo periodo.

Negli ultimi secondi prima del riposo Nico Basket fa in tempo a recuperare qualche punto di svantaggio grazie ai tiri liberi e a chiudere i primi 10 minuti sul -6 (16-10).





Inizio di parziale intensissimo con le due squadre che si rispondono colpo su colpo: Giglio Tos sale di intensità ed inizia a fornire assist e punti alla causa mentre per Savona Picasso e Dagliano puniscono la zona rosa-nero con le triple.

A metà parziale Amatori Savona si ritrova anche a +12, ma poi l’attacco biancorosso si inceppa e così inizia la rimonta delle ragazze di Ponte Buggianese guidate da Mattera che costringono coach Dagliano al time-out.

Al rientro in campo la musica cambia completamente: la difesa savonese stringe le maglie e non concede più nessun punto alla squadra ospite, colpita dalle buone giocate di Picasso e Sansalone che chiudono il primo tempo sul 35-21.





Potrebbe sembrare che i giochi siano chiusi. E invece no, come spesso accade al Palapagnini le emozioni non finiscono mai: così nel corso del terzo periodo Savona perde buona parte del vantaggio messo da parte fin qui, mentre Nico Basket vola sulle ali dell’entusiasmo con i punti di Bacchini e le lotte sotto le plance di Dzinic.

Un po’ di ossigeno l’Amatori Savona lo ritrova negli ultimi minuti, con Nezaj sugli scudi.

Come da copione e come dimostrato nel corso di tutta la serie, quando Nico Basket si trova alle strette sembra ritrovare nuove energie e così Giangrasso e compagne riescono a tornare in partita e a portarsi a -7 (46-39).





Nel quarto periodo la gara si fa più fisica e nervosa: continua la rimonta di Ponte Buggianese che alla metà del quarto raggiunge le savonesi nel punteggio (50-50).

A questo punto gli schemi saltano ed entrambe le squadre giocano con le ultime energie fisiche e nervose rimaste.

Nei minuti finali la difesa di Savona non commette distrazioni anche se la tripla di Giangrasso spaventa non poco il pubblico biancorosso del PalaPagnini.

In attacco invece la fisicità e la freddezza ai liberi di Pobozy fanno la differenza: sarà proprio la giocatrice polacca a controllare l’ultimo pallone di questa prima stagione in Serie A2 per Amatori Pallacanestro Savona.





La sirena finale consegna agli archivi la partita: il risultato 58-53 significa vittoria per Savona e salvezza ottenuta.





AMATORI PALL. SAVONA: Ceccardi 3, Nezaj 11, Ghigliotto NE, Pitzalis NE, Pesce NE, Gorini NE, Dagliano 4, Sansalone 7, Picasso 6, Leonardini, Pobozy 14, Zanetti* 13.

Allenatore: Dagliano R. Ass. Cacace, Faranna.



NICO BASKET FEMMINILE: Nerini 3, Mariani NE, Bacchini 18, Modini NE, Tintori 4, Dzinic 4, Cibeca NE, Modini NE, Giangrasso 10, Farnesi NE, Mattera 4, Giglio Tos 10.

Allenatore: Rastelli L.