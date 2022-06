Calcio, Rocchettese. Venerdì si festeggia il cinquantenario del club: "Bandieri e vessilli sui nostri balconi!"

Arrivare a 50 anni di vita per una realtà calcistica dilettantistica rappresenta di per sè un traguardo non di poco conto.

Ciò assume ancora più valore quando la realtà ha una bacino d'utenza particolarmente contenuto e si basa esclusivamente su passione e volontariato.

Ecco perchè a Rocchetta c'è voglia di celebrare nella maniera dovuta i 50 anni del sodalizio rossoblu:

"Siamo entrati ufficialmente nella settimana che ci porterà a compiere il Cinquantesimo del nostro Club.

Venerdì 10 giugno saranno 50 anni.

In seguito a svariate chiacchiere con alcuni tifosi e sostenitori veterani - spiega la società - abbiamo deciso di celebrare insieme a tutti quanti voi questo importante momento.

A partire da questa sera vi invitiamo ad esporre al di fuori delle vostre case o dove lo riterrete di vostro gradimento, i nostri colori sociali. Con bandiere, striscioni, drappi, stoffe, lenzuola, bandierine o qualsiasi cosa creativa vi venga in mente.

Le foto più belle che verranno raccolte le pubblicheremo sulla nostra pagina.

Inoltre, vi invitiamo a partecipare ai festeggiamenti ufficiali, che si terranno presso il nostro impianto sportivo a data da definirsi entro la fine di giugno.

Tingiamo insieme Rocchetta e non solo di rossoblù!".