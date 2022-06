Imperia, addio a Giovanni Geremia indimenticato bomber neroazzurro degli anni Settanta

Imperia piange l'improvvisa scomparsa a 72 anni di Giovanni Geremia, bomber nerozzurro degli anni Settanta.

Nato nel 1949 a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza era approdato nel capoluogo nella stagione 1972/'73 rimanendovi per 4 indimenticabili stagioni di serie D realizzando 48 reti in 123 presenze.