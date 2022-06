Torneo delle Regioni. Mister Nicola Rossi archivia la kermesse con il sorriso: "Fondamentale far ripartire il processo di crescita di questi ragazzi" (VIDEO)

La sconfitta maturata in pieno recupero contro il Veneto nella seconda giornata ha lasciato un pizzico di retrogusto amaro per la Liguria al termine della tre giorni del Torneo delle Regioni.

La Rappresentativa Giovanissimi è riuscita infatti a chiudere il proprio trittico conquistando la prima vittoria contro l'Umbria, superata 2-0, grazie a una prova ampiamente convincente (in gol Avandro e Romeo).

Tutte le squadre scese in campo (tra le già citate anche il Friuli Venezia Giulia), ed è l'aspetto che più conta per tanti ragazzi che hanno visto interrotto quasi per un biennio il proprio percorso di crescita sportiva, hanno però mostrato buoni spunti, in attesa che la manifestazione torni a pieno regime nel 2023.

Mister Nicola Rossi, allenatore della leva Giovanissimi, archivia infatti le sfide di Pietra Ligure e Ceriale con un bilancio ampiamente positivo.