Savona da impazzire. La B è meno lontana dopo la vittoria alla Fontanassa contro il Novara

Savona semplicemente superbo nel confronto con un Amatori Novara inizialmente concreto, con maggior possesso dell’ovale, ed in vantaggio nel punteggio quasi sino alla mezzora di gioco.

La reazione dei biancorossi guidati in panchina da Andrea Costantino, infatti, è salita di tono forse anche inaspettatamente, ma con estremo vigore e le tre mete segnate da Shehu, Franceri, e Tommaso Rossi, una piu’ spettacolare dell’altra, hanno annichilito il club piemontese.

Nel secondo tempo il pacchetto di mischia ligure ha proseguito il lavoro gia’ iniziato nella prima fase dimostrando una chiara superiorità, mettendo spesso in difficoltà gli “avanti” avversari. Amato e Marco Bernat hanno completato lo score di cinque mete, che portano un confortante bonus, subendone solo una. I numeri parlano chiaro, ma per poter festeggiare la storica promozione in Serie B si dovrà superare l’ostica trasferta del “Laurenti” di Novara.





Intanto Luca Zini, atleta genovese cresciuto nel vivaio degli Orsi delle Province dell’Ovest, con esperienza in Serie A nel CUS Genova, ed attualmente in forza al Petrarca Padova, neo campioni d’Italia, è stato convocato nella Nazionale Emergenti che venerdì prossimo (ore 20,00) al Mario Battaglini di Rovigo affrontera’ a l’Olanda.





SERIE C/FASE FINALE NAZIONALE

Partita di andata al Fontanassa di Savona

Savona – Amatori Novara 36/15 (punti 5/0)

Partita di ritorno a Novara domenica 12 giugno 2022.

