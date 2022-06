Pallavolo maschile. Vittoria, primato e promozione, la Quidam Carcare sale in Serie D

La Quidam Pallavolo Carcare di prima divisione maschile con la vittoria per 3 a 0 sull'Autoscuole Riunite Sanremesi, vince il campionato di prima divisione, scavalcando la Rosticeria Gazzero di Sanremo e approdano entrambe in serie D.

Per il coach Garra e il suo staff si tratta della seconda promozione in questo stagione. Dopo molti anni senza pallavolo maschile, Carcare ritorna a far parlare di se anche fra i maschi. La formazione della D, aveva ambizioni di promozioni fin da inizio torneo e quindi il salto di categoria è stato accolto come la coronazione di un percorso.

Quella della prima divisione invece doveva esser solo un anno transitorio e di crescita per un gruppo giovane ma di belle speranze, la promozione è quindi giunta dopo un torneo giocato su ottimi livelli e grande consapevolezza nei propri mezzi, ottenendo il massimo dal campionato di prima divisione. La società si trova a dover gestire ben tre formazioni che disputeranno i prossimi campionati regionali, ci si auspica che gli attuali sponsor confermino il loro impegno e che se ne possano trovare di nuovi per permettere a tutti gli atleti di poter vivere un'altra stagione in biancorosso ai massimi livelli.