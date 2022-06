Calcio, Serie D. Roberto Sorrentino allenerà il Chieri, Lunardon confermato al Borgosesia

Non era difficile immaginare quale potesse essere la destinazione di Roberto Sorrentino dopo la partenza dalla Golfo Dianese.

Ieri il Chieri, presieduto dal figlio Stefano, ha infatti confermato l'ingaggio dell'esperto allenatore.

“È un impegno difficile ma la famiglia Sorrentino è da sempre una famiglia molto unita – le prime parole di Roberto Sorrentino al sito ufficiale del club pitemontese – Chieri è una delle società più importanti del territorio, quindi, fa molto piacere tornare a casa. Anche perché, come dice il presidente che è un ambizioso, entro cinque anni ci piacerebbe poter fare il salto di categoria, cosa sicuramente non facile, però toccherà a noi anno per anno diminuire i difetti e provare a fare qualcosa di importante”.

Rimanendo in Piemonte, ma spostandosi a nordest, il Borgosesia ha optato per la linea della continuità, confermando Lunardon sulla panchina granata.