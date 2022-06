Calcio, Veloce. Frumento non abdica: "Non posso chiudere la carriera con una retrocessione. Puntiamo a risalire subito"

Quella appena conclusa sarebbe potuta essere con tutta probabilità l'ultima stagione in panchina per Ermanno Frumento .

Il tecnico tra le righe lo ha fatto intendere in più di un'occasione durante l'intero campionato, ma la retrocessione della Veloce ha cambiato le carte in tavola.

"Non posso certo chiudere la carriera con un risultato di questo tipo - conferma il mister granata - e ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia. Era un gesto non scontato.