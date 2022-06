Sanremese calcio, Gagliardi rinnova: la nuova era-Giannini parte dal fantasista

Giorgio Gagliardi sarà il primo tassello della nuova era Giannini. La stagione biancoazzurra ripartirà proprio dal fantasista che ha messo a segno 10 reti (come il suo numero di maglia) tra campionato e Coppa Italia, infilando porte prestigiose come quelle del Novara (nello storico 1-5 al Piola) e del Prato (2-2 al Comunale).

Di seguito il comunicato del sodalizio matuziano:

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 del centrocampista Giorgio Gagliardi.

Nato a Sanremo il 19 dicembre 1994, trequartista, mezzala e all’occorrenza anche seconda punta, Gagliardi si appresta a disputare la sua settima stagione in biancoazzurro. Quest’anno il numero dieci matuziano ha trascinato la squadra al secondo posto in serie D a suon di gol (7 durante la regular season), eguagliando il suo record personale di marcature e superando anche il traguardo delle 200 presenze con la maglia della squadra della sua città.

Giorgio Gagliardi è il primo tassello della nuova Sanremese, voluto fortemente dal presidente Alessandro Masu e dal direttore sportivo Marcello Panuccio. Si riparte con lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato il campionato appena concluso. Nonostante le richieste di altri club, la Sanremese e Gagliardi si sono detti sì ancora una volta, con un unico obiettivo: riportare Sanremo nel calcio che conta."

Il giocatore, nelle scorse settimane, era stato sondato dall'Imperia, senza particolari sviluppi dopo i contatti esplorativi. Le prossime mosse dovrebbero portare ai rinnovi di Bregliano e di Mikhaylovskyi. Perchè come sottolineato dal patron Alessandro Masu nel corso della presentazione del nuovo staff " sarà confermato il 90% dell'organico della scorsa stagione ". Mentre non saranno più biancoazzurri la forte ala Emanuele Anastasia, promesso in Serie C al Sangiuliano City Nova, e probabilmente Diego LaRotonda, anche lui in procinto di fare il salto di categoria.