Doria Nuoto Loano: il 17 giugno anche Matteo Aicardi ed Ivan Cappelli saranno presenti alla festa 40+1

Nel consiglio direttivo della Doria Nuoto Loano 2000 siedono due atleti professionisti di grande successo: Matteo Aicardi ed Ivan Cappelli.

La settimana scorsa Matteo Aicardi, centro boa della Pro Recco, ha conquistato la sua terza Champions League in carriera, la decima nella storia della Pro Recco Waterpolo 1913 la squadra più titolata al mondo. L’emozionante ultimo atto della massima competizione europea di pallanuoto maschile è stato giocato a Belgrado; ci sono voluti i rigori per decidere una finale tirata, chiusa nei tempi regolamentari sul 13-13 e terminata definitivamente 17-16 per i campioni d'Italia che hanno battuto la squadra di casa Novi Beograd, un avversario fortissimo e molto preparato. La Champions League è il quarto trofeo del 2002 per Matteo Aicardi e la Pro Recco, dopo la Supercoppa Europea, la coppa Italia, il 34° scudetto.

Ivan Cappelli, tesserato per la Valdigne, ha invece vinto l’Aquathlon di Cuneo (categoria Junior – Age Group) sulla classica distanza 2500m – 1000m – 2500m; Ivan è stato perfetto in tutte e tre le frazioni gareggiando ad un’intensità elevata ed arrivando davanti a promettenti giovani triathleti di altissimo livello.

Matteo ed Ivan saranno presenti il prossimo venerdì 17 giugno alla festa 40+1 della DNL per festeggiare il compleanno della società con gli atleti di tutte le discipline: nuoto, pallanuoto, nuoto artistico e triathlon.

I giovani atleti della DNL sono ormai abituati a confrontarsi con Matteo ed Ivan, professionisti di successo nei loro sport, traendo motivazione e consigli per la loro crescita sportiva e personale.