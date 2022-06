Pallapugno femminile, Amici del Castello alla ricerca del tris tricolore. Rebecca Klippl:" Il livello si è alzato ma siamo pronte"

Difficile vincere ancor più confermarsi, centrare il tris sarebbe un’ impresa. Ed è proprio là che vuole arrivare la formazione femminile di Amici del Castello che si presenterà ai nastri di partenza della Serie A da campionessa in carica degli ultimi due campionati. “L’obiettivo è sempre quello ma dovremo lavorare duro” sottolinea il capitano Rebecca Klippl.

Manca sempre meno al debutto - giovedì 9 giugno alle ore 20:30, al ‘Quaglia’ di Diano Castello – che coinciderà con un prestigioso derby contro San Leonardo. Rebecca però tiene alta la guardia perché le avversarie faranno di tutto per sottrarre il titolo alle castellotte: “Saremo poche squadre ma con l’inserimento della Coppa ci contenderemo un trofeo in più. Penso comunque che il livello si sia alzato perché giocatrici giovani come Di Curzio, che hanno dalla loro una grande tecnica, stiano crescendo in fretta prendendo sempre più confidenza col pallone e le competizioni.”

Tra le difficoltà anche un infortunio al legamento che poteva precludere una buona preparazione. Ed invece si è quasi trasformato in una opportunità per la battitrice:” A novembre ho scoperto di avere una lesione al crociato anteriore ed ho intrapreso un percorso di preparazione e di rinforzo muscolare, per prevenire una eventuale rottura. Ho svolto lavori specifici non solo per le gambe ma anche per la parte alta del corpo, insieme a Davide Iberto (terzino al muro della Imperiese in Serie A, ndr) che mi hanno aiutato nel recupero. E mi sento pronta. A livello fisico, meglio anche degli anni scorsi perché mi sono allenata con maggiore calma ed organizzazione.”

Alla Klippl fa eco Lorenza Mignone, non solo terzino a muro ma vero e proprio pilastro della società che insieme al coach Corrado Agnese ed al fidanzato Fabio Novaro Mascarello porta avanti il settore giovanile:” Siamo in crescita costante: nel 2019 avevamo un piccolo gruppo di Promozionali che ora, con il passaparola tra amici, sono diventati due squadre, tra Pulcini ed Esordienti. E siamo ripartiti, quest’anno, con un altro gruppo Promozionali. E puntiamo molto sulla parte femminile, con tre ragazze che stanno crescendo, anche se incontriamo molte resistenze. E’ faticoso ma davvero dà molta soddisfazione.”

Mignone parla da istruttrice con la visione da manager:” Il sogno della società è quello di far partire un nuovo ciclo con i Promozionali, ogni anno. Portando sempre nuovi appassionati: pensiamo che possa essere un bene non solo per Amici del Castello ma per l’intero movimento. Le difficoltà sono tante ma il nostro impegno è sempre massimo.”

Insieme a Klippl e Mignone , che lo scorso ottobre hanno risposto alla chiamata della Nazionale per la Coppa Latina, saranno in campo Lara Ghigliazza, Alessia Mela e Cecilia Alassio, agli ordini dell’allenatore Corrado Agnese.