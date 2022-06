Calcio, Albenga. Marinelli pone una nuova data limite: "Aspetto fino a venerdì. Tornare a Savona? Lo escludo, congratulazioni a Mordeglia per la presidenza"

Sembra essere arrivata davvero al bivio decisivo la trattativa tra Gianpiero Colla e Simone Marinelli per l'acquisizione dell'Albenga.

La deadline del 5 giugno è già stata oltrepassata, inoltre segnali distensivi tra le parti non sono emersi nell'arco dello scorso fine settimana.

Così l'ex presidente del Savona ha posto una nuova linea di confine, più precisamente venerdì 10 giugno.

Marinelli, il clima non sembra dei migliori.

"Premetto che il mio interesse nei confronti dell'Albenga è intatto, resto però fortemente perplesso dalla gestione che sta portando avanti l'attuale proprietà.

Ci sono troppi segnali discordanti. Penso alla visita in Comune con la volontà manifestata al sindaco di cedere il club, ma a conti fatti le carte sullo stato di salute della società sulla mia scrivania non sono mai arrivate. E' tutto assurdamente contraddittorio, non posso acquisire una società a scatola chiusa".

Colla ha chiesto una lettera di confidenzialità, per presentare le carte.

"Le lettere di confidenzialità non fanno parte dell'iter di acquisizione di una Asd. A questo punto mi sorge il dubbio che le carte stesse vi siano".

Ciò che è stata richiesta è comunque una formale manifestazione di interesse.

"Per quella non vi sono problemi, i miei avvocati possono redigerla in pochi minuti. Resto comunque fortemente dubbioso sulla reale volontà di cedere. Ci tengo che un messaggio passi forte e chiaro: sono un imprenditore, un giocatore che fa le sue puntate in circuiti assolutamente legali. Questo tentativo di screditarmi non fa presa".

E' stato opportuno incontrare i tesserati dell'Albenga all'Annibale Riva, quando la trattativa di fatto non era ancora iniziata?

"Anche qui. Sento dire in giro che la Procura Federale sta indagando. Io mi sono dimesso dal Savona ormai un mese fa, dimissioni che sono state ratificate nella giornata di ieri.

Il mio è stato un incontro assolutamente sereno, non ho fomentato nessuno. Mi è spiaciuto vedere persone in buona fede prese in giro per un'intera stagione. Ma io dal signor Colla non mi faccio incantare".

Sembra che i margini per la buona riuscita dell'operazione siano stretti.

"Venerdì parto per le vacanze e chiedo di avere le carte, altrimenti non se ne fa più nulla. A quel punto toccherà al signor Colla spiegare perchè l'operazione non è andata in porto. Posso però prevedere già alcune sue giustificazioni, motivo per cui non intendo più rapportarmi con lui. Gli interlocutori restano agli avvocati Sindoni e Melani".

Sono circolate voci sulla possibilità della fondazione di una seconda squadra ad Albenga, nel caso la trattativa non andasse in porto.

"E' un'opzione da ponderare con attenzione, ma è sicuramente sul tavolo".