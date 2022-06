Calciomercato: semaforo verde anche per la permanenza di Bregliano alla Sanremese

La Sanremese Calcio ha confermato per la prossima stagione il difensore Simone Bregliano. Nato a Sanremo il 18 settembre 1989, difensore centrale e all’occorrenza anche laterale destro di spinta, Bregliano nel campionato appena concluso ha indossato con orgoglio la fascia di capitano della squadra della sua città.

Per Simone, che in passato ha vestito anche le casacche di Villacidrese, Carrarese, San Marino e Argentina Arma, si tratta dell’ottava stagione in maglia biancoazzurra, la sesta consecutiva. La difesa matuziana anche nel prossimo torneo si avvarrà dell’esperienza, del coraggio e dell’agonismo di un calciatore esperto e votato alla causa come Simone Bregliano.