Giustenice, Matteo Aicardi ospite d'onore della festa di fine anno scolastico (FOTO)

Non capita tutti i giorni di incontrare un campione del mondo (con la Nazionale) e d'Europa (con la Pro Recco) in carica. Una piccola grande soddisfazione che i bambini delle scuole di Giustenice si sono potuti togliere nella giornata di ieri quando Matteo Aicardi, campionissimo della pallanuoto, ha preso parte all'evento organizzato per celebrare la conclusione dell'attività annuale dell'istituto scolastico della località dell'entroterra pietrese.

"Festa di fine anno scolastico per la scuola primaria di Giustenice. Finalmente dopo due anni siamo tornati a festeggiare, tutti insieme, la chiusura dell'anno scolastico 2021\2022 - ha dichiarato il sindaco Mauro Boetto - Un ringraziamento particolare al dirigente scolastico Prof.ssa Manno, a tutto il corpo docente, ai collaboratori, ai rappresentanti dei genitori, a tutti i genitori e soprattutto agli alunni per il bellissimo spettacolo che hanno presentato. Infine un grazie di cuore al nostro concittadino e grandissimo campione di pallanuoto Matteo Aicardi per la sua presenza e per la sua disponibilità. Grazie".