Pirates Savona: domani la visita nella tana degli Skorpions per la semifinale di seconda divisione

Grande attesa in casa Pirates per la semifinale del campionato italiano di seconda divisione in programma Sabato 11 Giugno alle ore 18,30 presso il C.S. “Mario Porta” di Vedano Olona dove la locale squadra degli Skorpions Varese provera’ a fermare la corsa verso la finale di Milano dei pirati.

Dopo la brillante vittoria per 43 a 0 contro le Aquile Ferrare nel quarto di finale giocato la scorsa settimana, i ragazzi di Coach Giuso si sono preparati per la sfida contro i favoriti Skorpions con molta attenzione. A questo proposito abbiamo chiesto a Coach Giuso un analisi sulla prossima gara dei pirati.

Buongiorno Coach, tra Sabato e Domenica si giocheranno le semifinali per l’accesso al grande ballo del Silverbowl e le protagoniste saranno le squadre blasonate dei Giaguari Torino, Lions Bergamo, Skorpions Varese ed infine i Pirates 1984 , ma quello che salta all’occhio e’ che le prime tre sono dirette da Coach USA, Harper, Cosbie ed Holt.

Cosa la accomuna a loro e cosa la differenzia?

“ Beh i loro curriculum sono di livello altissimo e di conseguenza la loro esperienza copre tutti gli slot di Football giocato sia in NFL e NCAA, ma mi accomuna a loro la grande passione e per il resto io rimango l’alunno e loro i maestri da cui ho solo da imparare”.

Cosa ci puo’ dire del percorso fatto per approdare a questa semifinale?

“ Abbiamo lavorato duramente dallo scorso Settembre impegnando molti weekend in preseason per prepararci al meglio e come tutti abbiamo affrontato molte difficolta’ legate gli infortuni e a problematiche di lavoro a cause delle lunghe trasferte, ma abbiamo dimostrato sempre e comunque di avere carattere e di avere le carte in regola per poter essere tra i protagonisti di questo campionato “

Sabato vi giocherete l’accesso al Silverbowl contro gli Skorpions Varese. Cosa si aspetta?

“ Sara’ sicuramente una grande partita contro un grande team, forte in tutti i reparti e ben coadiuvato da Coach Holt che ha lasciato un segno indelebile in NCCA (campionato dei college USA, ndr.) vincendo 4 volte il Rose Bowl oltre ad 1 titolo nazionale NCAA e molto altro. Questo mix team/coach e’ esplosivo e noi cercheremo di disinnescare la bomba”.

Coach, notiamo che e’ molto informato sul curriculum di Coach Holt:

“ Ad ognuno di noi serve avere il carburante giusto per accendere le motivazioni e potermi confrontare con Coach Holt per me e’ uno stimolo di grande importanza”.

Un ultima domanda. Chi non vorrebbe incontrare in finale?

“Per noi Sabato sara’ gia’ una finale ma, se dovessimo arrivare in fondo , l’unico team che non vorrei mai affrontare sono i..PIRATES!”

Grazie mille Coach e good luck! Intanto altre ottime notizie arrivano dalla Principina di Grosseto dove si sono da poco conclusi i campionati italiani di flag football Under maschili e Senior Femminili, con ottimi piazzamenti dei 2 team Pirates impegnati ovvero la squadra Under 13 maschile e la senior femminile.

I ragazzi di Coach Bianchini, purtroppo assente per lavoro, ma ottimamente sostituito da Alice Menaballi , Davide Leoni e Carola Bianchelli, si sono ben comportati conquistando un 7° posto finale. Tanti i complimenti ricevuti per lo spirito battagliero e la buona tecnica mostrata sul campo. Ricordiamo i protagonisti del team: Brazzino Lorenzo, Delpero Noah, Giusto Filippo, Sgroi Bandelli Jacopo e Nicolo’, Strazzulli Alex.

Molto bene anche le ragazze della senior che hanno conquistato un 11° posto. Anche loro complimentate da tutti i team presenti per la grande determinazione e cuore mostrati in campo. Ecco le nostre protagoniste: Alice Menaballi, Francesca Giuso, Susie Bandelli, Carola Bianchelli, Mathilda Monni, Cinzia Vignolo, Serena Soldi, Federica Bruno, Selina Pasquero,Marisa Carosi, Maira Costantini e a supporto Alessia Rossetto.

Altra grande inziativa Pirates 1984 che sono coinvolti nel Educamp CONI multisport, che si svolgera’ nei comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore in programma da Lunedi 13 Giugno fino al 12 Agosto, dedicato a tutti i ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. Sul campo Pirates Filed di Luceto ogni Mercoledi a partire dal 17 Giugno, sara’ protagonista il flag football, senza contatto, disciplina sportiva CONI abbinata ai programmi scolastici sportivi del MIUR. Tutte le attivita’ svolte , saranno seguite da tecnici qualificati e con copertura assicurativa stipulata all’atto dell’iscrizione. Invitiamo i genitori dei ragazzi e delle ragazze a prendere contatto con i responsabili ai seguenti numeri telefonici: 3478542817 – 3403036911.