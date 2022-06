Calcio, Finale. UFFICIALE. La storia infinita continua, Pietro Buttu sarà il tecnico anche per la stagione 2022/2023

La fumata bianca è arrivata nella tarda serata di ieri e per il Finale rappresenta con tutta probabilità il caposaldo più importante sul quale costruire la nuova stagione.

Pietro Buttu, dopo le tante voci che lo hanno visto coinvolto nel corso delle ultime settimane, alla fine resterà alla guida dei giallorossi anche per il prossimo campionato.

"Posso dire solo che abbiamo chiuso ieri sera - ha confermato il ds Viviano Rolando - venerdì prossimo il mister parlerà in conferenza stampa".

Alle porte si profila l'ennesimo campionato sulla carta complicato, complici le numerosissime richieste per i talenti giallorossi, ma avere il proprio timoniere in plancia di comando rappresenta per il club di Via Brunenghi la rassicurazione migliore.