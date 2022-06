Ginnastica artistica: arriva una medaglia d'oro per l'ultimo impegno della Polisportiva AGI

A Città di Castello (PG) dal 3 al 5 giugno si sono svolti i campionati nazionali Uisp di ginnastica acrobatica con combinazioni. La Polisportiva AGI ha partecipato con una coppia di terza categoria e chiude la stagione agonistica con una stupenda medaglia d'oro.

Le giovani ginnaste Celeste Rega ed Ilaria Zone infatti, nonostante l'emozione per una finale nazionale, gareggiano con un bellissimo esercizio e diventano campionesse italiane.

Molto soddisfatte per i risultati raggiunti le istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus a cui va un ringraziamento particolare per l'impegno e la passione messi in questo lungo e difficile anno agonistico.