Rugby: tutti i riflettori sul Savona, domani la sfida che vale la promozione in B

Per i club regionali tutti i Campionati sono conclusi, e solo il Savona, proprio in questa seconda domenica di giugno, sarà impegnato nella Finale conclusiva dei play off con l’importante obiettivo della promozione in Serie B. Categoria, questa, mai raggiunta dalla Società della “Torretta,” anche se in diverse occasioni si era avvicinata a questo storico traguardo. Tutti gli appassionati savonesi pertanto seguiranno con tanta passione la squadra in gara a Novara.

Intanto due ragazze ed un ragazzo liguri saranno impegnati ad alto livello con le rispettive nazionali.

MICOL CAVINA, attualmente all’Arredissima Villorba, ma di scuola CFFS Cogoleto, è stata convocata dal 16 Giugno al raduno della Nazionale Femminile al Giulio Onesti di Roma, in vista dell’impegno del prossimo 24 Luglio in Canada e dei Mondiali di Rugby Femminile programmati in Nuova Zelanda in autunno.

ELEONORA CAPURRO, scuola Pro Recco, attualmente in forza al Colorno, dopo la partecipazione al raduno della Nazionale Femminile Seven di Roma prenderà parte a Zagabria l’11 e 12 Giugno alla prima tappa della Rugby Europe 7’s Trophy.

LUCA ZINI, genovese ex Province dell’Ovest e CUS Genova ora Campione d’Italia con il Petrarca Padova, domani sera a Rovigo difendera’ i colori della Nazionale Italiana Emergenti contro l’Olanda. Zini ricoprira’ l’importante ruolo di mediano di apertura.





SERIE C/FASE FINALE NAZIONALE

Domenica 12 giugno 2022, partita di ritorno al campo “Leone Laurenti” di Novara ore 15,30

Amatori Novara – Savona andata: 15/36 (punti 0/5)





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA – UNDER 13/11/9/7

(Dom. H.10,30 Campo Pino Valle di Imperia org. Imperia Rugby)