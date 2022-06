Calcio, Soccer Borghetto. Quinto anno per Gianluca Cama come social media manager

Ancora una stagione, la quinta per la precisione, per Gianluca Cama con i colori del Soccer Borghetto.

Il social media manager curerà infatti anche nella stagione 2022-23 i canali di comunicazione del club del presidente Ferrara.

"Dopo cinque anni non intendo fermare la mia passione per l'informatica e per i social network, sempre più al centro delle strategia comunicative contemporanee.

Farlo con il Soccer Borghetto rappresenta un ulteriore stimolo, essendo una grande società e al contempo un grande gruppo. Accompagnarli al campo la domenica è la testimonianza migliore di tutta la mia passione".