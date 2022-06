Rugby. Savona, sei in Serie B! Il pareggio di Novara proietta i biancorossi in cadetteria

E' stata una cavalcata lunga quasi un anno intero, ma alla fine il traguardo più ambito per il Savona Rugby è stato portato a casa.

I ragazzi biancorossi possono così festeggiare il proprio approdo nella serie cadetta, arrivato grazie al pareggio per 15/15 in casa dell' Amatori Novara.

Che il Savona Rugby fosse pronto alla promozione lo si era percepito già da diversi mesi, ma la qualità dell'organico, unita a una consapevolezza invidiabile, maturata gara dopo gara da parte dei ragazzi di coach Costantino, è stata determinante per superare anche team appartenenti a piazze ricche di tradizione e blasone.

Da oggi però c'è anche Savona, con la sua palla ovale, pronta ora a rivendicare la propria pagina anche nel campionato cadetto.





La cronaca:

Dopo la squillante affermazione del “Fontanassa” la strada per ottenere questo importante risultato era del tutto spianata, ed in ogni modo sull’assolato campo novarese del “Leone Laurenti” (35° alle 15,30) la partita non poteva offrire esagerate prestazioni tecnico atletiche.

Il XV ligure ha controllato con caparbietà le isolate iniziative dei piemontesi, apparsi poco consistenti in attacco, infilando due mete con Amato e Briano che hanno smorzato sul nascere le rimanenti speranze dei piemontesi. Nel secondo tempo il Savona ha saputo ulteriormente controllare con metodicità le sfuriate novaresi, segnando ancora con Franchello, mentre i padroni di casa hanno replicato con due mete dell’ala Battaglia e l’ultima, quella del pareggio, con il pilone Altomare.

Il SAVONA ha schierato: Franceri, Briano, Correoso Escobar, Trentin Samuel, Fanciulli, Rossi T., Bernat M., Pivari, Invernale, Amato, Ramaj, Franchello, Maruca, Shehu, Baccino. Dalla panchina: Guida, Di Murro, Urbani, Casarino, Trentin P., Lanza, Rossi A. Allenatore: Andrea Costantino.

SERIE C/FASE FINALE NAZIONALE/RITORNO

Amatori Novara – Savona 15/15 (punti 2/2) andata: 15/36 (punti 0/5),

Totale punti ( 2/7)

Il Savona è promosso in Serie B.